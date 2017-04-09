На днях Катя Лель устроила грандиозный праздник в честь дня рождения дочери Эмилии. Свое восьмилетие девочка встретила в кругу родных, друзей и звездных гостей.
Поздравить малышку пришли Юлия Барановская, крестный отец Эмилии — Андрей Ковалев, Ольга Кабо, Стас и Инна Михайловы с детьми и другие.
Чтобы порадовать свою дочь, Катя устроила праздник в стиле «Тролли». Певица пригласила ростовых кукол, персонажей из мультфильма, заказала большой тематический торт, оформила сказочный зал.
Вкуснейший торт " Тролли" из нежнейшего бизе с карамелью от ресторана " Своя компания", спасибо всем за теплоту, дорогие мои друзья, за ваши искренние поздравления и пожелания, я тронута. Будьте счастливы всегда!!!#КатяЛель #доченькамоя#др8летЭми #своякомпания #люблювас #obliguecreations #кабоольга #любимаясемья #друзья#барановскаяюлия#мягкиерестораны@fantazeriya #кенгуру
Вечер не обошелся без караоке, где Эмилия спела дуэтом с своим папой Игорем Кузнецовым, показав всем присутствующим, что от мамы она переняла все самое лучшее, а именно любовь к музыке. Сама Лель с радостью делилась с подписчиками моментами праздника, опубликовывая фото и видео на своей странице Instagram.
Завершило день рождения выступление Дениса Клявера, который специально для именинницы исполнил песню «Не такая, как все» и от всей души поздравил Эмилию.
Благодарю всех наших друзей и их деток за чудесный Праздник нашей доченьки!!! Олечку Кабо @kabo_olga , Юлечку Барановскую @ygemini , спасибо любимому певцу Эми и супруга, Денису Кляверу, за классную песню @denisklyaver #КатяЛель #доченькамоя #любимаясемья #любовь#мягкиерестораны #любимаясемья#доченькамоя @fantazeriya #ФантазерияМосква #Фантазерия
Фото: Instagram