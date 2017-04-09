На днях Катя Лель устроила грандиозный праздник в честь дня рождения дочери Эмилии. Свое восьмилетие девочка встретила в кругу родных, друзей и звездных гостей.

Поздравить малышку пришли Юлия Барановская, крестный отец Эмилии — Андрей Ковалев, Ольга Кабо, Стас и Инна Михайловы с детьми и другие.

Чтобы порадовать свою дочь, Катя устроила праздник в стиле «Тролли». Певица пригласила ростовых кукол, персонажей из мультфильма, заказала большой тематический торт, оформила сказочный зал.

Вечер не обошелся без караоке, где Эмилия спела дуэтом с своим папой Игорем Кузнецовым, показав всем присутствующим, что от мамы она переняла все самое лучшее, а именно любовь к музыке. Сама Лель с радостью делилась с подписчиками моментами праздника, опубликовывая фото и видео на своей странице Instagram.

Завершило день рождения выступление Дениса Клявера, который специально для именинницы исполнил песню «Не такая, как все» и от всей души поздравил Эмилию.

Фото: Instagram