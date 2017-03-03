В октябре 43-летняя Тори Спеллинг, знакомая нам по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», сообщила о своей пятой беременности. Она стала неожиданностью для нее и мужа, 50-летнего Дина Макдермотта. Вчера, 2 марта, актриса стала мамой.

У пары родился мальчик. Вес малыша —2,3 килограмма, рост — 45 сантиметров. «Мы бесконечно любим нашего Бо. Он стал подарком небес, братики и сестрички тоже рады. Мы благодарим бога за счастливую и здоровую семью», — гласит официальное сообщение звезд.

Этот младенец стал настоящим спасением для Тори. Незадолго до того, как узнать о беременности, она получила счет почти на 38 тысяч долларов от банка American Express. Актриса не погашала кредитв и игнорировала звонки работников и руководства банка. Пара также всерьез подумывала о разводе, в том числе из-за нехватки денег в семье, поэтому младенец стал еще одним поводом сохранить брак.

На данный момент они с мужем, звездой сериалов «Морская полиция: Спецотдел» и «C.S.I. Место преступления», воспитывают: 9-летнего Лиама Аарона, 8-летнюю Стеллу Дорин, 5-летнюю Хэтти Маргарет и 4-летнего Финна Дейви. Последний появился на свет 30 августа 2012 года, эта беременность произошла случайно, тогда женщина думала, что вряд ли станет мамой еще раз. Макдермотт также принимает участие в жизни 18-летнего сына Джека, который родился в его предыдущем браке.

Фото: globallookpress.com, instagram.com