Знаменитые спортсмены Татьяна Волосожар и Максим Траньков недавно впервые стали родителями. У них родилась дочь 16 февраля. Малышке еще нет месяца, но счастливый папа уже показывает фотографии с ней в соцсетях, сообщает WMJ.ru.

Максим Траньков решил отдохнуть от будней отца и сходить на матч любимой футбольной команды. Однако позаботился он и о новорожденной. Для девочки он купил боди с надписью: «Люблю маму, папу и Зенит».

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)Мар 4 2017 в 4:06 PST

А новоиспеченная мама Татьяна Волосожар показала фотографию с первой прогулки новорожденной.

Ранее Максим рассказывал, как рождение дочери меняет его жизнь. «Никогда не любил играть в конструктор, но новая "роль" заставляет пересмотреть интересы, ведь нужно собрать детскую кроватку, пеленальный столик, коляску... Главное, было не нервничать, держать себя в руках. Хорошо, что я "сбалансирован" последнее время», — поделился с подписчиками он.

Фото: instagram.com