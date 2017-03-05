Знаменитые спортсмены Татьяна Волосожар и Максим Траньков недавно впервые стали родителями. У них родилась дочь 16 февраля. Малышке еще нет месяца, но счастливый папа уже показывает фотографии с ней в соцсетях, сообщает WMJ.ru.
Максим Траньков решил отдохнуть от будней отца и сходить на матч любимой футбольной команды. Однако позаботился он и о новорожденной. Для девочки он купил боди с надписью: «Люблю маму, папу и Зенит».
А новоиспеченная мама Татьяна Волосожар показала фотографию с первой прогулки новорожденной.
Ранее Максим рассказывал, как рождение дочери меняет его жизнь. «Никогда не любил играть в конструктор, но новая "роль" заставляет пересмотреть интересы, ведь нужно собрать детскую кроватку, пеленальный столик, коляску... Главное, было не нервничать, держать себя в руках. Хорошо, что я "сбалансирован" последнее время», — поделился с подписчиками он.
Фото: instagram.com
Девочка это прелесть! Все хотят мальчиков, но девочка всегда ближе заботливей и нежнее к родителям!
Почти!