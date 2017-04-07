Сын Полины Гагариной пошел по ее стопам и перепел ее песню

Сегодня 30-летняя Полина Гагарина поделилась в блоге забавным видео. Ее 9-летний сын Андрей, кажется, определился с будущей профессией. По крайней мере кавер-версия новой композиции «Драмы больше нет» ему удалась отменно:

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Апр 7 2017 в 7:57 PDT

«А вы уже слушали мой новый хит "Драный драный кот"? ой, то есть #драмыбольшенет! Уроки гармонии не проходят даром, особенно, когда нужно спать, а мы готовы на все, что угодно, лишь бы не спать», — подписала видео Полина.

Примерно за 2 часа видео собрало почти 200 тысяч лайков и сотни комментариев, пишет WMJ, и их количество растет с каждым часом.

У Полины очень талантливый сын, уверены поклонники творчества певицы. Может быть, ему действительно стоит попробовать свои силы в шоу «Голос. Дети», наставницей которого была его мама?

Фото: instagram.com