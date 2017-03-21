Эрик Трамп и его супруга Лара готовятся к рождению первенца. Малыш должен появиться на свет в сентябре. «Мы узнали о беременности Лары в мой день рождения, что было просто прекрасным подарком», — цитирует 33-летнего Эрика издание People.

Сейчас супруги выбирают имя для будущего малыша. «Нам нравится имя Чарли, но так уже зовут нашего пса, так что этот вариант отметается», —пошутил Эрик. Лара заявила, что отец ее супруга, президент Дональд Трамп, был так рад новости, что они даже испугались, что он соберет пресс-конференцию по этому поводу.

Напомним, Эрик Трамп женился на продюсере Ларе Юнаске в 2014 году после шести отношений. Скоро супруги подарят Дональду Трампу уже девятого для него внука. У Трампа есть пятеро внуков от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы и трое от старшей дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера.

Фото: Global Look Press