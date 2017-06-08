Светлана Лобода — одна из самых популярных и востребованных певиц, не раз получавшая награды за свое творчество. Имея такой бешеный успех, артистка признается, что не чувствует себя звездой, а считает, что просто находится на своем месте.

Накануне Светлана стала гостьей шоу «ОК на связи!», где рассказала, что стоит за ценой успеха. Так, по словам Лободы, она крайне редко видит свою шестилетнюю дочь Евангелину, ей не хватает времени на личную жизнь, а дома она бывает примерно раз в месяц.

«Я вообще не вижу своего ребенка. Я абсолютно не уделяю времени своей семье. Это, конечно, большая трагедия для нас. Но в силу того, что я люблю читать биографии разных артистов, актеров, я понимаю, что это, безусловно, обратная сторона медали того, что называется «успех». Если ты имеешь успех в карьере, в редких случаях ты имеешь успех в личной жизни, потому что вся концентрация твоя происходит только на карьере», — призналась певица.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) Июн 8 2017 в 3:49 PDT

Что касается воспитания Евангелины, то здесь, по словам Светланы, она сама строгость: «Она знает, что я ее обожаю, но безусловно иногда я могу и поругать ее сильно. У нас авторитет в семье – это мама, это я, и когда есть какие-то проблемы, все звонят всегда мне и говорят: "Поговори с Евой"».

Находясь в таком загруженном графике, очень сложно найти избранника. Как признается сама артистка, она еще только пытается понять, как создать семью, ведь она все время находится на сцене: «Это надо отпуск брать, чтобы строить отношения, или подстраивать график так, чтобы хотя бы неделю в месяц находиться дома».

По словам Лободы, рядом с ней должен быть уверенный и самодостаточный человек, понимающий и принимающий ее профессию.

«Порядочность, благородность, умение любить и отдавать – самые важные качества. Мужчина должен быть щедрым априори», — заключила певица.

Фото: архив пресс-службы, instagram.com