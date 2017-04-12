Недавно стало известно, что 30-летняя Шарлотта Казираги увела из семьи французского продюсера Дмитрия Рассама, который до сих пор официально женат на модели из Тулы Марии Новоселовой. Громкий скандал, связанный с этой с историей, казалось бы, уже давно в прошлом. Однако на днях папарацци застали принцессу Монако в компании своего возлюбленного во время отдыха на одном из Карибских островов.

На фото, которые были опубликованы французским таблоидом Chi, невооруженным глазом видно, что фигура Шарлотты заметно изменилась, и вместо осиной талии появился округлившийся живот. По некоторым подсчетам, сейчас девушка находится на четвертом месяце беременности, а отцом ребенка предположительно является Дмитрий, однако никаких комментариев со стороны пары не поступало.

Напомним, что Рассам и Новоселова поженились в 2010 году, спустя год у супругов родилась дочь, которую назвали Дашей.

Фото: Global Look Press, East News