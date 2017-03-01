Сын Пьера Казираги и Беатрис Борромео появился на свет 28 февраля. Счастливые родители назвали малыша Феличе, пишет HOLA!. Первой новость в своем Instagram сообщила сестра Беатрис Матильда. «28.02.2017 — новая важная дата в календаре для моей семьи», — написала она.

Напомним, представитель княжеской семьи Монако Пьер Казираги женился на журналистке Беатрис Борромео летом 2015 года. В ноябре прошлого года стало известно, что супруга принца находится в интересном положении.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com