Певица Пелагея недавно стала мамой. Однако, как и о своей личной жизни с отцом новорожденной, Иваном Телегиным, о малышке Пелагея ничего не рассказывает. В ее Instagram нет фотографий с дочкой. Поэтому поклонники ищут любую возможность посмотреть на девочку и порадоваться за Пелагею.
Вчера такую возможность фанатам подарила подруга Пелагеи Екатерина. Она опубликовала короткое видео со своим мужем и Иваном. Мужчины катают коляски.
«Папаши:)», — подписала снимок Екатерина. «Какие хорошие!», «Можно вечно смотреть на это!», «Давайте теперь мамочек Полю и Катю», — пишут в комментариях пользователи Сети.
Екатерина уже давно дружит в певицей. Когда перед родами Пелагея перестала вести свой блог, подруга показала фотографию знаменитости у себя. Поклонники благодарили ее: они переживали, что у Пелагеи не все в порядке со здоровьем, но это оказалось слухами.
Напомним, Иван Телегин и Пелагея стали родителями 21 января. Дочку назвали Таисией.
Фото: instagram.com