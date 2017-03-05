Певица Пелагея недавно стала мамой. Однако, как и о своей личной жизни с отцом новорожденной, Иваном Телегиным, о малышке Пелагея ничего не рассказывает. В ее Instagram нет фотографий с дочкой. Поэтому поклонники ищут любую возможность посмотреть на девочку и порадоваться за Пелагею.

Вчера такую возможность фанатам подарила подруга Пелагеи Екатерина. Она опубликовала короткое видео со своим мужем и Иваном. Мужчины катают коляски.

Публикация от @kto_katoМар 4 2017 в 7:36 PST

«Папаши:)», — подписала снимок Екатерина. «Какие хорошие!», «Можно вечно смотреть на это!», «Давайте теперь мамочек Полю и Катю», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Екатерина уже давно дружит в певицей. Когда перед родами Пелагея перестала вести свой блог, подруга показала фотографию знаменитости у себя. Поклонники благодарили ее: они переживали, что у Пелагеи не все в порядке со здоровьем, но это оказалось слухами.

Напомним, Иван Телегин и Пелагея стали родителями 21 января. Дочку назвали Таисией.

Фото: instagram.com