Певица Пинк наслаждается материнством. Она поделилась с подписчиками своего Instagram трогательным селфи с сыном, сообщает портал Letidor.ru. 37-летняя Пинк с сыном Джеймсоном, которому еще нет 3 месяцев, лучезарно улыбается. Малыш прижался к маме.

Публикация от P!NK (@pink)Мар 10 2017 в 10:43 PST

Поклонники назвали фотографию очень милой.

«Мы просто хотим сказать "спасибо" певице Сии, команде Stargate и всем прекрасным людям, показывающим столько любви к нашей маленькой песни на радио. Я люблю петь, я люблю Сиа, я люблю этого парня и я очень рада!» — написала счастливая певица. «О, эта маленькая сладкая улыбка!», «Он очаровательный, вам так повезло с ним!» — пишут восторженные фанаты.

Недавно команда Stargate совместно с певицами Сиа и Пинк записали совместный трек «Waterfall», который сейчас активно набирает популярность.

Фото: instagram.com, globallookpress.com