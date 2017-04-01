Бывшая солистка группы «Демо» удивила подписчиков. Она показала в своем блоге фотографию с положительным тестом на беременность. «Number 4 ? // Забавно увидеть это именно 1 апреля», — написала Саша.

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva)Мар 31 2017 в 9:40 PDT

Однако подписчики не поверили ей. Они считают, что это первоапрельская шутка. Многие из них даже привели свои доводы. «Ну 1 апреля же.. никому не верю!», «При грудном вскармливании очень трудно забеременеть», «Урааааа!!! У такой красавицы и умницы должно быть много детей!!!», — пишут ей в комментариях.

Пока сама певица ничего не опровергла. Возможно, она сделает это завтра, а может быть, это действительно правда. Саша выглядит счастливой. Напомним, что у певицы уже есть трое детей. В первом браке, с банкиром Ильей, у звезды родилась дочь Василиса, которой сейчас 13 лет, и сын Макар, ему 11. В отношениях с диджеем Дмитрием Алмазовым у артистки родился сын Лев в 2015 году. Сейчас Зверева живет в США.

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva)Фев 11 2017 в 11:37 PST

Фото: instagram.com