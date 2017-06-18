Накануне сыну Собчак и Виторгана исполнилось семь месяцев. Счастливые родители решили отметить мини-день рождения наследника очень необычным способом. Ксения и Максим устроили семейный велопробег, который стал для маленького Платона первым.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 18 2017 в 9:20 PDT

«Отмечаем 7 месяцев Платона Максимовича велопробегом», — подписала Ксения.

Пользователи Сети похвалили звездную чету за оригинальную идею, поздравили малыша с праздником, а также завалили Собчак вопросами о том, где она купила такой интересный велосипед.

«Какие вы классные!!!! Поздравляю!!!», «Круто!!!Спорт и прогулка», «Поздравляю! Здоровья Вашему мальчику!», «Прогулка с пользой!Классная штука!», «Супер велик. Всем бы мамам такой и мне в прошлом)», «Ксения скажите а сколько такой велосипед коляска стоит????)».

Фото: instagram.com