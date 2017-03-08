Пелагея появилась в студии программы «Вечерний Ургант». Певица, недавно родившая первенца, призналась, что справляется без няни, правда, все равно считает себя ленивой мамой:

«Я ленивая мать. Самое трудное для меня сейчас — это гулять с Таисией по лесу. Снег сошел, все вылезло наружу и прилипает к колесам коляски. Я знаю, что другие матери просто выставляют люльки с детьми на балкон, но у меня балкона нет, поэтому приходится гулять каждый день по два часа. И мне это очень лениво».

Снова на «Вечернем Урганте» Эфир уже через 1,5 часа на Первом канале Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Мар 8 2017 в 10:41 PST

Пелагея пришла на шоу в обтягивающем красном платье, продемонстрировавшем ее стройную фигуру. Так что артистка очень быстро пришла в форму после родов.

Напомним, в январе певица родила дочь Таисию от супруга, хоккеиста Ивана Телегина.

Фото: Instagram