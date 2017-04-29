Вчера состоялся финал четвертого сезона телепроекта «Голос. Дети». Впервые прямая трансляция велась на странице проекта в Youtube в формате 360 градусов. Победителем шоу стала Елизавета Качурак из города Калач-на-Дону. Ее наставником был Дима Билан.

Она исполнила песню Reflection британской певицы Лив Доусон. Сама участница не ожидала победы. Награду победительнице шоу вручил главный продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта. Он передал Лизе Качурак сертификат на запись сингла, домашнюю студию звукозаписи и 500 тысяч рублей.

Фото: instagram.com