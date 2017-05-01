Завтра, 2 мая, принцессе Шарлотте исполнится два годика. Накануне этого знаменательного события ее мама устроила девочке фотосессию. Съемка проходила на территории дома герцога и герцогини в Норфолке.

Герцогиня Кейт нарядила малышку в желтый кардиган с овечками, из-под которого кокетливо выглядывает пестрый воротничок. Шарлотта чувствовала себя абсолютно комфортно перед камерой, ведь она была в руках ее мамы, имеющей диплом фотографа.

Первый снимок был опубликован на странице Кенсингтонского дворца. Вероятнее всего, завтра там появятся новые снимки из этой серии. Стоит отметить, что в кадре девочка серьезна и выглядит несколько взрослее, чем есть на самом деле.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее второй день рождения. Фотография была сделана герцогиней в апреле в их доме в Норфолке. Их Королевское Высочество хотят поблагодарить всех за приятные сообщения, которые они получили, и верят, что это фотография нравится всем так же сильно, как и им самим», — цитируют СМИ запись, сопровождающую снимок.

Фото: facebook.com, globallookpress.com