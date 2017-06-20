Австралийский писатель и певец Ник Вуйчич родился без рук и ног из-за редкого наследственного заболевания — синдрома тетраамелии. Однако это не помешало ему жить полноценной жизнью, стать счастливым семьянином, а также отцом двоих сыновей: четырехлетнего Киёси и годовалого Деяна Леви.

Недавно Вуйчич сообщил поклонникам радостную новость — его жена Канаэ беременна двойней. На своей странице в Facebook Ник опубликовал видео из кабинета УЗИ, в подписи к которому и рассказал, что он вновь станет папой.

«Мы узнали кое-что невероятное! Спасибо за ваши молитвы за нашу растущую семью!», — сообщил писатель.

Отметим, что Вуйчич не только написал несколько книг, но и основал некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей», а также посетил более 50 стран с мотивационными лекциями.

Фото: eastnews.ru, instagram.com, globallookpress.com