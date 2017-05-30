Слухи о том, что у известного пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и примы-балерины Большого театра Екатерины Шипулиной родилась дочь появились еще в конце октября. Влюбленные не комментировали эту информацию и старались не обсуждать личную жизнь с журналистами. Накануне Денис пришел на программу «Вечерний Ургант» и впервые рассказал о семимесячной наследнице.

«Если бы родился сын, я бы назвал его Спартаком. Но у меня дочь, поэтому Анна Денисовна передает тебе большой привет», - поделился Мацуев.

Кроме того, артист сообщил, что у него крайне мало времени и его день буквально расписан по минутам, но он всегда старается побыстрее попасть домой, где его ждут любимая супруга и маленькая дочь: «У меня есть приход к тебе, и есть час на то, чтобы увидеть Анну Денисовну».

Однако нехватка времени не останавливает отца заниматься воспитанием малышки. Пианист старается привить дочке хороший музыкальный вкус, наигрывая разные произведения. Как рассказал Денис, Анна уже неплохо разбирается в музыке и даже отдает пердпочтение отдельным композициям. «Я очень много ей играю. Ее любимое произведение — «Петрушка» Стравинского. А вот второй концерт Листа ей не нравится», - заключил Мацуев.

Помимо рассказов о семье, Иван и Денис порассуждали о музыке в современном мире, затронули детство пианиста, показали несколько фокусов и, наконец, Мацуев исполнил пару легендарных композиций.

Фото: кадры из передачи, instagram.com