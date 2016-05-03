Иван Телегин до сих пор не интересуется тем, как растет его сын

В прошлом году певица Пелагея тайно вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, у которого буквально за три месяца до свадьбы родился сын от экс-возлюбленной Евгении Ноур. Как пишет портал «Летидор», со ссылкой на «СтарХит», экс-пассия спортсмена сообщила, что совсем недавно Иван начал оказывать им с сыном материальную помощь: «Он переводит деньги, стал помогать. Я не подавала на алименты, не хочу скандалов, ругани. Рада тому, что есть. Хотя понимаю: сумма могла бы быть гораздо больше.».

Публикация от Евгения (@evgenia_ankudo) Сен 28 2016 в 8:01 PDT

Евгения призналась, что поскольку сейчас она находится в декрете, то старается экономить на себе, чтобы дать сыну все самое лучшее. В ближайшее время молодая мама планирует найти хорошую няню и вернуться к работе модели.

Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Май 3 2016 в 10:24 PDT

Несмотря на то, что Телегин понемногу помогает им с сыном деньгами, интересоваться тем, как растет его наследник все же не начал. Вероятно, сейчас Иван занят воспитанием их с Пелагеей общей дочери Таисии.

«Последний раз мы переписывались около полугода назад. А ведь Марк так похож на отца: мало того что одно лицо, он еще и для своего возраста очень высокий. Совсем скоро начнет говорить, спрашивать... Не знаю, как объясню ему, что папа ушел в другую семью, бросил его. Не исключаю, что спустя какое-то время Иван поймет, как он нужен сыну», - с грустью заключила Евгения.

Фото: instagram.com, facebook.com