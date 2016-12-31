58-летний политик Владимир Кожин и его 27-летняя супруга, экс-солистка группы «Мобильные блондинки» Олеся Бословяк готовятся стать родителями во второй раз. Об этой радостной новости стало известно после того, как артистка появилась на дне рождении Олеси Судзиловской, продемонстрировав присутствующим заметно округлившийся живот.

Публикация от Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) Дек 31 2016 в 5:05 PST

В разговоре с порталом Life.ru, Бословяк заявила, что рожать планирует летом в одном из московских роддомов: «Всё идёт по плану, всё хорошо. Пополнение в семье ожидается летом, уже совсем скоро. Рожать буду в Москве, так как здесь самые лучшие врачи».

Напомним, что Владимир и Олеся поженились в 2014 году, спустя два года у пары родилась дочь Алена. От первого брака у Кожина есть сын.

Фото: instagram.com, globallookpress.com