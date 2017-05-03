10 апреля в одной из клиник Санкт-Петербурга супруга известного футболиста Александра Кержакова - Милана родила сына Артема. Радостную новость сообщил счастливый отец, опубликовав снимок в своем блоге. В отличие от Александра, у которого от предыдущих отношений есть двое детей, для Миланы это первый ребенок. С момента рождения сына, Кержакова делится с подписчиками радостями материнства, выкладывая в Instagram трогательные фото с малышом.

Вот и в очередной раз Милана продемонстрировала в соцсети семейную идиллию. Молодая мама показала фанатам милый кадр и написала нежные слова в адрес наследника.

«Мой малыш-мое счастье! Я раньше даже не могла представить, что можно так сильно любить! Смотрю на него и так хочется уберечь его от всех будущих огорчений, невзгод. Хочется сделать все возможное, чтобы он был самым счастливым! Думаю, что мамы меня поддержат в этом, ведь каждая хочет дать своему ребёнку только самое лучшее.», - поделилась Кержакова.

Кроме того, Милана намекнула, что готова к рождению второго ребенка. Девушка отметила, что хотела бы улететь в США, дабы провести там четыре месяца «роскошного» декретного отпуска: «Думаю, что второго я обязательно полечу рожать в США. 4 месяца роскошного декретного отпуска и роды в приятной позитивной обстановке! Мне и стершему, да и будущему младшему, морской воздух никогда не повредит! Но пока я о втором только мечтаю и наслаждаюсь самым сладким ребёнком на свете», - заключила она.

Фото: instagram