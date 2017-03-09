Марк Цукерберг и Присцилла Чан снова станут родителями. Об этом миллиардер сообщил на своей странице в Facebook.

«Присцилла и я рады сообщить, что у нас скоро родится еще одна девочка. После трудностей, с которыми мы столкнулись при планировании Макс, мы не были уверены, что снова сможем стать родителями. Когда мы обнаружили, что снова ждем ребенка, единственным нашим желанием было — чтобы он был здоров. Моей следующей надеждой был пол ребенка, я хотел девочку. Я не могу представить лучшего подарка, чем иметь сестру. Я счастлив, что Макс и наш новый ребенок будут друг у друга», — написал он.

Первая дочь Марка и Присциллы родилась 1 декабря 2015 года. Об этом он сообщил в письме, состоящем более чем из 2000 слов. Девочке дали необычное имя — Макс. Тогда счастливый отец ушел в декретный отпуск, чтобы посвятить все свое время жене и долгожданному ребенку. До этого пара трижды делала попытки стать родителями, все они заканчивались выкидышем.

Фото: globallookpress.com