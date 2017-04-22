Актрис Марина Александрова скрывает все, что связано с личной жизнью. Она живет с режиссёром «Первого канала» Андреем Болтенко. У них двое детей: четырехлетний Андрей и двухлетняя Екатерина. В ее блоге практически нет фотографий с мужем, а детей она вообще ни разу не показывала поклонникам.

Но вот в Instagram Stories она решила показать Андрюшу. Особенность этих записей в том, что через 24 часа они исчезают. Правда, у подписчиков появились сомнения.

Возможно, мальчик взял телефон мамы и случайно выложил в прямой эфир свою фотографию. На это намекает неудачный ракурс фотографии. Но это не мешает поклонникам радоваться. Андрей растет настоящим красавцем. Теперь фанаты спорят, на кого больше похож мальчик.

Фото: instagram.com