Звезда сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова не только популярная актриса, но и заботливая мама. У артистки подрастают двое детей от коллеги Ильи Любимова: пятилетняя Павла и трехлетний Петр.

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) Апр 27 2017 в 9:25 PDT

Несмотря на то, что Екатерина и Илья предпочитают не предавать огласке личную жизнь, время от времени актриса все же радует поклонников снимками своих наследников. Так, сегодня Вилкова опубликовала милое фото с сыном, подписав: «Почему время полетело с такой скоростью?! #самыйкрутоймаленькиймужик #чутьпомедленнеекони».

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) Июн 18 2017 в 10:02 PDT

«Милота», «Мимиметр зашкаливает )», «Какие зайки», «Супер пупс», «Такое милаха малыш... очаровательный сынулька..!!», «Красавица», — отметили подписчики.

Фото: instagram.com