Максим Виторган и Ксения Собчак отмечают каждый месяц со дня рождения сына. В марте ему исполнилось 4 месяца, и по этому случаю молодой отец устроил для телеведущей сюрприз.

Две девочки в форме пионеров держали растяжку, на котором написано «Маме Платона - слава! Папе Платона - 0,5!». Еще трое детей подарили Собчак цветы и шарики. Ксения поблагодарила их. Скорее всего, дети занимаются в театральной студии и Максим попросил их помочь поздравить жену. Сюрприз удался.

«Какой же у меня потрясающий муж!!! Устроил праздничный обед-сюрприз! Нам сегодня 4 месяца!!!!! А ведь ощущение,что он с нами был всегда!!!», — восторженно написала молодая мама.

Напомним, что Ксения и Максим стали родителями 18 ноября. Пока лица мальчика телеведущая не показала, но Виторган выложил видео с сыном в свой блог.

Фото: instagram.com