Сегодня популярная певица Лолита Милявская пожаловалась, что больше не может навещать свою «особенную» дочь. Девочка сейчас болеет и очень скучает по маме.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Апр 23 2017 в 12:39 PDT

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда и я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживаюсь сразу на другой поезд. Что делать… За посещение Керчи в 2015 году», — констатировала мать.

«Это ужасно! Так нельзя!», «Так вы ж украинка», «Сочувствую, Лолочка! Перевозите родных в Москву! Желаю вашей дочери и вам и всем вашим родным, здоровья и счастья!) Я очень искренне и от всего сердца вам это желаю!», «Держитесь», «Скорейшего выздоровления доченьке!!!», — поддерживают певицу фанаты.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Апр 23 2017 в 1:52 PDT

Ева, рожденная в браке с бывшим мужем певицы Александром Цекало, живет с бабушкой в Киеве. В одном из интервью Лолита объяснила, почему считает роль приходящей мамы оптимальной для себя и семьи. Певица часто пропадает на гастролях: «Убеждена, что у ребенка должна быть своя жизнь, а не таскание по тусовкам и закулисьям», — говорила она. У бабушки намного больше времени и возможностей справиться с недугом девочки.

Фото: instagram.com