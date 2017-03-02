Нынешний супруг Лолиты Милявской, 41-летний тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов, во всем поддерживает жену. Ради ее работы он готов перенести даже празднование своего дня рождения. Но сможет ли он принять решение певицы больше не иметь детей?

Еве, единственной дочери Лолиты Милявской, 18 лет — девочка заканчивает школу. Девочка родилась сильно недоношенной и до сих пор борется с последствиями этого события. Она живет с мамой Лолиты в Киеве, а певица навещает их, являясь по сути приходящей мамой. Однако на обвинения в том, что она бросила дочь, Лолита отвечает достойно: это был трудный выбор ради благополучия девочки, и конечно же ее никто не бросал.

Милявская жалеет, что не родила второго ребенка. «Двое детей – это прекрасно. Когда ты уйдешь (а все уйдут рано или поздно), они останутся вместе. Вот о чем я очень сильно сожалею», — цитирует ее слова издание «Дни.ру». Женщина призналась, что задумывалась о суррогатном материнстве, но отказалась от этой идеи.

«Я об этом думала, а потом вспомнила, что работать не брошу. Значит, появится няня, а это чужой человек. Моя мама уже не потянет, да и грех на нее такую ответственность возлагать – ребенок должен быть с родителями. Меня умиляет мужская позиция в этом отношении. Димка мне однажды говорит: "Я так хотел бы сына, водил бы его на корт!" Я смеюсь: "Сначала года четыре – пеленки, коляски, болезни, бессонные ночи, которые сведут меня с ума, и лишь потом ты сможешь пойти с ребенком на корт», — призналась она в интервью журналу «Теленеделя».

Фото: instagram.com