У 19-летней дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова есть амбициозный бизнес-план. Лиза мечтает создать собственную бьюти-индустрию, сообщает портал Letidor со ссылкой на beautyhack.
«Моя мечта – создать мою собственную бьюти-индустрию. Не салон, а целый центр красоты! Делать персонализированную косметику, создавать составы для каждого человека. Моя мама открыла салон, когда мне было шесть — наверное поэтому я это так люблю», — сообщила она.
Любовь к себе — очень важно, уверена Лиза. «В Париже все парни ходят вокруг меня, все потому что я одна помешана на уходе», — похвасталась она.
Для того, чтобы заняться спортом, девушка встает по будильнику в 5 утра, так что силы воли ей точно не занимать.
Читайте интервью для @beautyhackru по ссылке в профиле #34;День начинаю с пробежки по парку или в зале. Встаю в пять утра 4 раза в неделю (так приучила мама) и спешу на улицу. Бег всегда был моей фишкой! Я не умею кататься на велосипеде-тренажере, а бежать могу сколько угодно! Бегаю на скорости 8-9, иногда час, иногда больше. Дистанции поддерживают меня как в физической, так и в «моральной форме». Когда я бегу, отпускаю весь негатив. На пробежки выхожу одна. Я не люблю компании – всегда чувствую себя не в своей тарелке. Никогда не относилась к группам - лучше чувствую себя отдельно от копаний. Я обожаю общаться с людьми, но только вдвоем"
Мы уверены, что мечты девушки скоро сбудутся!
Фото: instagram.com