У 19-летней дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова есть амбициозный бизнес-план. Лиза мечтает создать собственную бьюти-индустрию, сообщает портал Letidor со ссылкой на beautyhack.

«Моя мечта – создать мою собственную бьюти-индустрию. Не салон, а целый центр красоты! Делать персонализированную косметику, создавать составы для каждого человека. Моя мама открыла салон, когда мне было шесть — наверное поэтому я это так люблю», — сообщила она.

Любовь к себе — очень важно, уверена Лиза. «В Париже все парни ходят вокруг меня, все потому что я одна помешана на уходе», — похвасталась она.

Для того, чтобы заняться спортом, девушка встает по будильнику в 5 утра, так что силы воли ей точно не занимать.

Мы уверены, что мечты девушки скоро сбудутся!

Фото: instagram.com