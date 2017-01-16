В свои 45 лет Кристина Орбакайте успела не только построить блестящую карьеру, но и вырастить двоих сыновей: 18-летнего Дени и 25-летнего Никиту. Последний, к слову, 27 июля собирается связать себя узами брака с Аленой Красновой. Так как старшие дети уже достаточно взрослые, певица полностью погрузилась в воспитание своей пятилетней дочери Клавдии. По словам Кристины, малышка растет очень талантливой, уже хочет выступать на сцене и танцевать: «Прямо гляжусь в тебя как в зеркало. Я такая же была, меня невозможно было оторвать от танцев все детство, и Клава такая же».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 16 2017 в 1:55 PST

Недавно артистка опубликовала в Instagram трогательное фото с дочкой, где обе позируют в одинаковых белых футболках с надписью «#счастлива #happy». И хотя сама Кристина не раз говорила о том, что внешне Клава похожа на нее в детстве, подписчики уверенны, что малышка - папина копия.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Май 8 2017 в 12:13 PDT

«Папина доченька!», «Малышка-папина копия», «Красотки!!!! Папина доча!)))», «Хорошенькие) Клава Красотка)», «Доченька очень похожа на папу.», «Папина дочь,красивые))», «Папина красавица».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Фев 25 2017 в 2:47 PST

А как вы считаете, на кого Клава похоже больше: маму или папу?

Фото: instagram.com