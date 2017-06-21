После того, как Ким Кардашьян и Канье Уэст узнали, что больше не смогут иметь детей, они всерьез задумалась над услугами суррогатной матери.

Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по 4,5 тысячи долларов. В случае, если она родит более одного ребенка, то ей уготована премия - 5 тысяч долларов за двойню, 10 тысяч долларов за тройню и так далее. Вся сделка в целом, с учетом оплаты услуг агентства, обойдется Кардашьян и Уэсту в 113 тысяч долларов, что в перерасчете на рубли составляет порядка 7 миллионов рублей.

Кроме этого, Канье и Ким выдвинули ряд условий. Женщине, которая будет вынашивать наследника звездной четы запрещается употреблять алкоголь, наркотики, курить, а также принимать горячую ванну, ходить в сауну, красить волосы, пить не более одного напитка с кофеином в день и есть сырую рыбу.