Мужчина просит суд пересмотреть условия опеки над его сыном Райдером от 37-летней аткрисы Кейт Хадсон. Крис Робинсон вдруг решил выяснить, с кем на самом деле хочет жить мальчик, и не исключает, что сын переедет к нему, сообщает Daily Mail. Бывшие супруги уже согласились сдать все необходимые тесты и организовать встречу Райдера с психологами и представителями органов опеки. С кем в итоге останется Райдер, суд решит в июне.

Напомним, Кейт Хадсон и Крис Робинсон развелись в 2007 году после семи лет брака, когда их сыну было три года. Тогда они пришли к согласию и решили, что мальчик будет жить с мамой.

В одном из недавних интервью Кейт Хадсон, которая также растит 5-летнего сына Бингема от экс-бойфренда, фронтмена Muse Мэттью Беллами, призналась, что иногда бывает плохой матерью. Актриса заявила, что время от времени не хочет общаться со своими детьми и буквально прячется от них в дальних углах дома.

Фото: globallookpress.com