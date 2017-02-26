Кэтрин Хейгел недавно родила сына. Это ее третий ребенок, хотя роды были первыми: у актрисы две приемные дочки. В своем блоге она показала трогательное фото, где запечатлены все члены ее семьи. Снимок вышел очень милым.

Публикация от Katherine Heigl (@katherineheigl)Фев 25 2017 в 5:47 PST

«Все на этой импровизированном семейном снимке заставляет меня громко смеяться! Кажется, у нас есть победитель в конкурсе на открытку к рождеству 2017!» — весело подписала актриса.

Пока звезда сидит дома с детьми, на ее работе не все ладится: новый сериал с ее участием сняли с показа после 2 серий из-за низкого рейтинга. Но Кэтрин совершенно не отчаивается: ведь теперь у нее есть долгожданный ребенок, о котором они с мужем мечтами много лет.

Публикация от Katherine Heigl (@katherineheigl)Янв 26 2017 в 3:29 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com