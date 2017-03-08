Бесконечные репетиции, съемки, поездки, выступления — актриса и певица Дженнифер Лопес очень востребована в последнее время. Она всегда считала себя идеальной мамой, так как в перерывах старается как можно больше времени посвящать семье, но, как оказалось, ее детям этого недостаточно.

«Мой сын попросил меня включить отдых с ним в мой график. На этой неделе он сопровождал меня в Нью-Йорке, но все же он сказал: "Мам, мне хотелось бы... запланировать пикник с тобой на этой неделе. Я понимаю, и ты это знаешь, что ты очень занята, ты много работаешь"», — призналась она в эфире шоу The Real.

«Я ответила: "Конечно, мой мальчик". Вы знаете, они для меня всегда на первом месте. Все вокруг понимают эту иерархию», — рассуждает она.

9-летние близнецы Макс и Эмма уже совсем взрослые, признает звезда. У них уже есть свое мнение. Так, Макс врмя от времени критикует наряды Дженнифер: они кажутся ему слишком откровенными, сообщают СМИ. «Мама, почему во время шоу ты не носишь брюки? Тебе надо носить брюки», — сказал он на шоу в Лас-Вегасе.

Лопес признавалась, что очень рада, что они у нее есть. «Они поздние дети. Я даже думала, что со мной этого никогда не случится. Бог благословил меня. И я счастлива, что все сложилось так, как сложилось», — призналась она.

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk