Не остались в стороне и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые поздравили всех своих поклонников с этим солнечным праздником, опубликовав яркие фото и видео со своими детьми, и просто красочные кадры. Мы собрали самые милые и трогательные снимки, а также поздравления от российских знаменитостей, которые могут поднять настроение любому.
Доброе утро, дорогие мои! Сегодня, в первый день лета, отмечается замечательный праздник – день защиты детей. Нет ничего более ценного и более важного в мире, чем наши дети. Они – наше продолжение, наше счастье, наше будущее и наше настоящее. В этот день хочется напомнить всем нам, взрослым, о беззащитности и уязвимости детей. Мы должны беречь их от проявлений зла и несправедливости, и, конечно же, безмерно любить! Так хочется, чтобы детство каждого без исключения ребенка было беззаботным, спокойным и мирным. Это зависит только от нас вами: ведь чужих детей не бывает. Дорогие мои, как мама двух сыновей, я желаю, чтобы наши дети росли самыми счастливыми и здоровыми, самыми умными и талантливыми, самыми заботливыми и добрыми! Пусть улыбка всегда озаряет их лица, пусть Господь хранит их от бед и зла! Photo by @annaazbel #деньзащитыдетей #детицветыжизни #1июня #artistforpeace #UNESCO
Присоединямся к многочисленным поздравлениям!
Фото: instagram.com