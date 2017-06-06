Полгода назад создатели шоу «Ревизорро» объявили кастинг среди детей в возрасте от 10 до 15 лет на роль ведущей детской версии популярной передачи. Телеканал предлагал это место дочери Ксении Бородиной Марусе, однако звездная мама отклонила предложение, ссылаясь на занятость девочки. После тщательного отбора продюсеры шоу наконец-то нашли подходящую кандидатуру. Ею оказалась 16-летняя актриса Ирина Ух, которая уже не раз появлялась на голубых экранах. Представить юную преемницу поспешила Елена Летучая, которая сообщила в своем блоге: «Прошу любить и жаловать , вот она моя маленькая копия и ведущая #ревизорро дети - Ира Ух».
«Как 2 капли, сходство невероятное», «Действительно похожа.», «Похожи, красотки две», «Красивая девочка.», «Как мать и дочь», — отметили пользователи Сети.
Фото: instagram.com