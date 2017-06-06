56-летний Джордж Клуни и 39-летняя Амаль Аламуддин впервые стали родителями, сообщает журнал People. У них родились близнецы — мальчик и девочка. «Этим утром Амаль и Джордж стали родителями. Мама и дети чувствуют себя хорошо», — сообщил представитель актера, отметив, что счастливый отец сможет дать комментарий спустя несколько дней, так как ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Звездная пара решила назвать дочь Эллой, а сына — Александром. «Моя жена категорически против того, чтобы я назвал детей "Каза и Амигос". Это — единственное, что она мне запретила», — шутил Джордж.

Напомним, что пара поженилась в сентябре 2014 года. Свадьбу сыграли в Венеции, в окружении семьи и близких. Всего на мероприятии было около 100 гостей, в их числе — Мэтт Дэймон, Синди Кроуфорд, Эмили Блант и Боно.

О том, что Джордж и Амаль станут родителями, мир узнал в феврале. «Мы безумно рады и с нетерпением ждем появления на свет малышей. Это будет настоящим приключением», — прокомментировал тогда отец в эфире французской телепередачи Rencontres de Cinéma.

Недавно Джордж отказался от рабочей поездки в Армению, обосновав это ожиданием родов.

Поздравляем молодых родителей!

Фото: globallookpress.com