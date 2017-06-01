Вчера и сегодня, 27-28 мая, в Волгограде на открытом стадионе ВГАФК состоялись соревнования за «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». Особое внимание прессы было приковано к самой Елене Исинбаевой: ее сопровождала двухлетняя дочь, которая стала звездой мероприятия.

Несмотря на то, что в соревнованиях участвовали спортсмены-легкоатлеты в возрасте 14-15 лет, малышам тоже нашлось чем заняться. Организаторы устроили мини-забег для детишек, которых привели с собой родители — Антонина Кривошапко, Елена Слесаренко и Анастасия Таранова. В нем каждый из них показал характер. Маленькая Ева старалась изо всех сил, но победа досталась дочери другой олимпийской чемпионки, Татьяны Лебедевой, что сильно расстроило кроху.

Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1)Май 27 2017 в 7:54 PDT

Впрочем, все малыши получили медали и тут же забыли о разочарованиях.

Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1)Май 27 2017 в 8:03 PDT

Напомним, что наследница Елены Исинбаевой и Никиты Петинова появилась на свет 28 июня 2014 года.

Фото: instagram.com