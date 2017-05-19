Большую часть своего времени Алеся Кафельникова, судя по ее Instagram, проводит не в Росии. Возможно именно поэтому, вернувшись на родину, 18-летняя дочь Евгения Кафельникова ужаснулась состоянию культуры, спорта и моды. Сегодня она обратилась к 337 тысячам подписчиков ее блога с петицией:

Напомним, что Максим Фадеев в свое время жестко раскритковал российскую эстраду. «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке», — возмутился Максим. Полный текст записи читайте здесь.

На данный момент запись его последовательницы собрала более пятисот комментариев, большая часть — с поддержкой этих мыслей. Согласны ли вы с Алесей?

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)Май 17 2017 в 11:19 PDT

Фото: instagram.com