Певица Дженнифер Лопес показала новую фотографию в своем блоге. Мама двойняшек сфотографировалась с 9-летней дочкой Эммой. На снимке видно, как выросла девочка за последнее время. Но пользователей Сети поразило не это: Эмма все больше становится похожей на свою звездную мать.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)Мар 3 2017 в 12:19 PST

«Я и моя маленькая зефирка», — подписала снимок актриса.

В комментариях поклонники восхищаются красотой девочки. «Это просто ваш двойник!», «Вы как близнецы, и обе такие красавицы», «Это удивительно, как Эм похожа и на маму, и на папу одновременно», — пишут фанаты.

Кстати, недавно Джей Ло отметила день рождения двойни и посвятила им трогательный пост в Instagram. «Вы два ярких огонька, которые делают этот мир ярче!» — написала счастливая мама.

Напомним, что в 2008 году Джей Ло родила сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). С отцом детей Марком Энтони певица развелась в 2014 году.

Фото: instagram.com