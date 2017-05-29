Вчера на открытии сезона в гольф-клубе «Сколково» и приуроченном к этому событию турниру побывали звезды российского театра, кино и другие знаменитости. На мероприятии были замечены Светлана Бондарчук, Юлия Пересильд, Александра Ребенок, Игорь Верник, но все внимание поклонников последнего досталось Роману Абрамовичу и его сыну Аарону, которые оказались на снимке, который мужчина опубликовал в своем Instagram.

Публикация от Игорь Верник (@ivernik)Май 28 2017 в 4:31 PDT

«Какой кудряшка!))) Да же я заядлый "childfree" и то захотела такого сына!))) Чудо мальчик!», «Этот ребенок сделал Ваш кадр особенным!))», «Мальчик кудряшка», «Это же Абрамовича сынок!», «Красивый какой )) мне б такие кудри», — восхищаются они.

Аарон появился на свет в семье олигарха в 2009 году. Впервые мальчик попал в объективы папарацци в четырехлетнем возрасте. Сейчас Даша и Роман не скрывают своих детей: в марте они были замечены с четырехлетней дочкой Леей в музее современного искусства «Гараж». Также у Абрамовича есть еще три дочери и два сына от предыдущего брака. О романе Абрамовича и Жуковой стало известно в 2006 году.

Фото: starface.ru, instagram.com