Бритни Спирс отправилась в ресторан Planet Hollywood и парк развлечений со своими сыновьями Шоном и Джейденом, младшей сестрой Джейми Линн и ее дочкой Мэдди. Певица опубликовала семейные фотографии в Instagram и, судя по всему, прекрасно провела время и сама веселилась как ребенок.

Great day with the fam Thanks @planethollywoodintl!! Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Мар 13 2017 в 6:30 PDT

Отмечать артистке и ее близким было что: в начале февраля ее племянница Мэдди упала вместе с квадрациклом в пруд и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. К счастью, сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Фото: Instagram