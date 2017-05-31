35-летняя певица Бейонсе не забывает о стиле и красоте даже накануне родов

Поклонники 35-летней Бейонсе с нетерпением ждут от своей любимицы хороших новостей. Но с тех пор, как она впервые рассказала, что ждет двойню, в ее блоге появляются лишь «беременные» фотографии — с разными прическами, в новых нарядах. Певица тщательно следит за своей красотой даже накануне родов и прививает своей 5-летней дочери Блу Айви чувство прекрасного.

На очередном таком снимке артистка держит малышку на руках. «Мы», — гласит подпись.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Май 29 2017 в 11:43 PDT

Мама и дочка позируют фотографу в купальниках, образ певицы украшают массивные серьги, на ручке девочки — золотое тату.

Немногим ранее певица делилась снимками с Carter Push Party в африканском стиле: тюрбан, яркая помада и замысловатый рисунок из хны на животе сделали ее настоящим трендсеттером, примером для молодых мам. «Хна на животике!!!», «Кто-нибудь знает, что означают эти узоры?», «Моя королева, мое вдохновение», — восхищены подписчики.

Фото: globallookpress.com, instagram.com