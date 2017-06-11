33-летняя актриса театра и кино Глафира Тарханова совсем скоро станет мамой в четвертый раз, однако это не мешает ей вести активный образ жизни и посещать светские мероприятия.

Вчера будущая мама появилась на красной дорожке 28-го кинофестиваля «Кинотавр-2017». Для посещения премьеры фильма «Заложники» Тарханова выбрала свободное платье в черную и белую полоску, которое не скрывало ее интересное положение, и белый кардиган с коротким рукавом. Маленькая белая сумочка через плечо и черные балетки завершили свежий образ актрисы.

Глафира, как и многие другие знаменитые будущие мамы, предпочитает не распространяться о беременности, но своей активной жизнью в очередной раз доказывает, что беременность — это не болезнь.

Напомним, Глафира Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Супруги воспитывают троих сыновей — 9-летнего Корнея, 6-летнего Ермолая и 4-летнего Гордея.

Фото: Александра Погиба/Passion.ru, starface.ru, globallookpress.com