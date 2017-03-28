Совсем недавно, 11 августа 2016 года, Бар Рафаэли родила дочь. Малышку назвали Лив, ее отец — бизнесмен Ади Эзра. Сегодня 31-летняя молодая мамочка сообщила, что она готовится к рождению второго ребенка.

В Instagram модели появилась фотография, на которой она запечатлена с небольшим животиком. «Что-то готовится», — прокомментировала она.

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)Мар 28 2017 в 6:29 PDT

С директором компании Neto ME Holdings Ltd бывшая девушка Леонардо Ди Каприо познакомились в 2012 году. В сентябре 2015-го они сыграли свадьбу. 1 января 2016 года Бар сообщила, что ждет ребенка. Судя по фотографиям пары, которые модель с удовольствием выкладывает в Сеть, эта беременность далеко не последняя.

Поздравляем пару!

Фото: instagram.com