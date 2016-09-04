В феврале этого года футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. У спортсмена и его супруги Алисы Казьминой родилась девочка в одном из роддомов Испании. Имя новорожденной родители выбирали долго, и наконец-то определились. Как сообщил близкий друг семьи порталу «СтарХит», девочку назвали очень необычно и красиво – Есеня: «Обоим оно нравится – отлично сочетается и с отчеством, и с фамилией. И, кстати, у имени испанское происхождение».

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Сен 4 2016 в 2:15 PDT

Кроме того, источник отметил, что Аршавин старался как можно больше времени проводить с семьей и постоянно летал из Казахстана в Испанию, чтобы понянчить малышку. В скором времени мама и дочь вернутся в Питер, а после, в след за папой, уедут в Алма-Ату, где проходят тренировки футбольного клуба «Кайрат», в составе которого играет Андрей.

Фото: east news.ru, instagram.com