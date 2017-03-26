34-летняя Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка. У певицы уже большой срок, малыш скоро появится на свет. Родители ожидают событие в мае. Анастасия раньше не раскрывала пол второго ребенка. Поклонники гадали, кто же у нее, тем более что мальчик у нее уже есть.

Публикация от Anastasia (@100tskaya)Мар 24 2017 в 5:42 PDT

В интервью телеканалу НТВ Стоцкая так восторженно рассказывала о своем животике и ощущениях, что случайно проговорилась. «Ну, она прям… ой, малыш прямо танцует там», — рассказала певица и тут же засмущалась. Но было уже поздно.

Однако имя она раскрывать не стала: «В первый раз муж предложил имя в честь моего отца — назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами».

Напомним, что ранее Анастасия намекала в своем блоге, что ожидает мальчика. Так решили поклонники после ее слов о новой покупке: «Лошадка-качалка для моего будущего маленького наездника».

Фото: instagram.com