Сейчас 23-летняя Анастасия Шубская находится на третьем месяце беременности, сообщает источник «Лайфа». Если бы информация об интересном положении Насти подтвердилась, для нее, как и для капитана команды Washington Capitals Александра Овечкина, этот ребенок стал бы первым.
Тем временем Анастасия перестала публиковать в Instagram фотографии, демонстрирующие ее фигуру. Недавно Шубская показала старое фото из отпуска с Овечкиным и снимок, на котором ее живот прикрывают платок и объемное пальто.
Позже Анастасия Шубская опровергла слухи о своей беременности в Instagram: «Я, если честно, была уверена, что лайф публикуют проверенную и достоверную информацию, что ж, видимо, не всегда».
Фото: Instagram, globallookpress.com