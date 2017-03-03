Сейчас 23-летняя Анастасия Шубская находится на третьем месяце беременности, сообщает источник «Лайфа». Если бы информация об интересном положении Насти подтвердилась, для нее, как и для капитана команды Washington Capitals Александра Овечкина, этот ребенок стал бы первым.

Тем временем Анастасия перестала публиковать в Instagram фотографии, демонстрирующие ее фигуру. Недавно Шубская показала старое фото из отпуска с Овечкиным и снимок, на котором ее живот прикрывают платок и объемное пальто.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Мар 3 2017 в 10:18 PST

Позже Анастасия Шубская опровергла слухи о своей беременности в Instagram: «Я, если честно, была уверена, что лайф публикуют проверенную и достоверную информацию, что ж, видимо, не всегда».

Фото: Instagram, globallookpress.com