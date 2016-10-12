Голливудский актер теперь может смело называть себя папой. Мамой малыша стала его давняя подруга и кинопродюсер Ана Страут, с которой Джесси встречается вот уже 14 лет.

From E! News I can't wait to see their baby! #jesseeisenberg #annastrout #enews Публикация от Jesse Eisenberg Indonesia (@jesseeisenbergindo) Окт 12 2016 в 7:20 PDT

Официального заявления о том, что Айзенберг стал родителем не было. Однако папарацци удалось запечатлеть звездное семейство во время прогулки с новорожденным по Нью-Йорку. Стоит отметить, что пара долго пыталась скрыть интересное положение Старут, но осенью прошлого года это стало очевидным.

Напомним, что актер и кинопродюсер познакомились в 2002-ом году, на съемках фильма «Императорский клуб», где Ана на тот момент начинала карьеру продюсера, работая ассистентом. Несмотря на некоторые проблемы в их отношениях, пара стойко выдержала все испытания, и теперь наслаждаются родительскими хлопотами. С чем мы их и поздравляем!

Фото: Global Look Press, East News