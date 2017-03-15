Премьера картины прошла накануне в зале киноклуба «Эльдар». По словам Суриковой, девочку ждет большое кинобудущее.

«Я очень долго искала юную актрису. Не могла найти девятилетнюю девочку, которая бы не утратила наивности, непосредственности и искренности. Увидела фото Женечки в журнале, связалась с ее мамой. На пробах поняла: это она. Талант у Жени явно от папы, и характер есть. Не исключаю, что она станет режиссером», — цитирует Сурикову WMJ со ссылкой на «7Дней».

Напомним, звезда легендарных фильмов «Обыкновенное чудо» и «Чародеи» Александр Абдулов женился на Юлии Мешиной в 2006 году. Однако семейное счастье было недолгим: в начале 2008 года актер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, оставив Юлию и маленькую Женю.

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