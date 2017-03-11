59-летнюю актрису Шерон Стоун смело можно назвать легендой Голливуда. За свою долгую и яркую жизнь она успела не только получить мировое признание, но и перенести тяжелые испытания, такие как болезнь и бесплодие.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Май 9 2017 в 7:19 PDT

Однако, справившись со всеми трудностями, Шерон решила построить настоящую семью. В 2000-м году, когда она была замужем за журналистом Филом Бронштейном, пара усыновила мальчика Рона. Спустя четыре года муж подал на развод и вместе с тем отсудил у Шэрон право опеки над сыном, а актриса получила лишь редкие встречи с наследником. После расставания с Бронштейном Стоун сама усыновила еще двоих малышей: в 2005 у нее появился Лэрд, а в 2006 Куинн. Как ранее признавалась голливудская звезда, ей очень нравится быть матерью: «Я люблю смотреть на то, как растут мои дети!».

То, что Шэрон хорошая мама считают не только ее сыновья. 10 мая в Беверли-Хиллз, в преддверии Дня матери, ассоциация исследования рака груди и простаты назвала Стоун «Матерью года». Вручить почетную статуэтку актрисе поручили ее любимым наследникам, которые, в свою очередь, не упустили возможности публично признаться маме в любви. Так, 12-летний Лэрд заявил: «Моя мать заслуживает эту награду. Я люблю тебя мама», а 10-летний Куинн назвал ее «любящим, заботливым и великим человеком».

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Мар 10 2017 в 9:00 PST

После получения статуэтки, Стоун сказала: «Я благодарна, что мои дети выбрали меня, я счастливая мама. Материнство не приходит легко, но оно пришло ко мне с любовью. Мы счастливая и удачливая семья. Это кредо мы и отстаиваем. У нас есть выбор о том, чему мы можем научить наших детей», - заключила актриса.

Фото: global look press.com, instagram.com