Один из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени», 52-летний Дмитрий Соколов стал отцом в пятый раз. Его жена Ксения Ли подарила комику дочь Иоанну.

Публикация от Sokolove_dk (@sokolove_dk) Май 3 2017 в 1:24 PDT

Об этом радостном событии супруги сообщили на своей общей странице в Instagram: «Привет,от Соколовой Иоанны Дмитриевны) невероятно легкие и приятные роды!». Счастливые родители так же от всей души поблагодарили персонал роддома, в частности главного врача и анестезиолога.

Публикация от Sokolove_dk (@sokolove_dk) Май 19 2017 в 2:38 PDT

Напомним, что от первого брака у Дмитрия есть двое детей: Александра и Анна. Шесть лет назад Соколов женился на участнице команды КВН «Ирина Михайловна» Ксении Ли. В 2012 году у пары родилась дочь Мария, а спустя три года сын Иван.

Поздравляем семью с прибавлением!

Фото: instagram.com